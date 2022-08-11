İTÜ ZES ARIBA ve Osmangazi Üniversitesi Mavera ekipleri Eskişehir'de buluştu

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Eylül 2022 tarihinde Belçika'da katılacağı solar arabaları yarışı ‘iLumen European Solar Challenge' öncesi, güneş arabası ‘ARIBA ZES X' ile çıktığı Türkiye turu kapsamında Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mavera Teknoloji Takımı ile bir araya geldi.

Zorlu Enerji, toplumun önemli yapı taşı olan üniversiteli gençler başta olmak üzere tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik odaklı çabalarına destek vermeye devam ediyor. Daha iyi bir dünya için çalışmalarını sürdüren şirket, ZES (Zorlu Energy Solutions) yeni nesil markası ile desteklediği İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi ile Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı'nı, faaliyet bölgesi olan Eskişehir'de bir araya getirdi.

Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibini ağırladı

Şirketin sanayi-üniversite birlikteliğine örnek teşkil edecek kapsamlı bir işbirliğine imza atarak ana sponsoru olduğu İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Eylül 2022 tarihinde Belçika'da düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katılacağı solar arabaları yarışı ‘iLumen European Solar Challenge'de Türkiye'yi ‘ARIBA ZES X' güneş arabası ile temsil edecek. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Belçika'daki yarışlar öncesinde hem arabayı test etmek hem de sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla toplam bin 300 km'lik Türkiye Turuna çıktı. İstanbul'dan yola çıkan ekip ilk olarak Bursa'ya uğradı ardından da Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ile buluştu.

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç'un katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada Türkiye'nin iki önemli üniversitesinin gençleri, aralarında bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımında bulundular. Türkiye'de Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknoloji peşinde koşan, dünyayla yarışma yeteneğine sahip bir üniversite gençliği olduğunun altını çizen Cihan Tunç Ertunç, şunları söyledi: “Şirket olarak sürdürülebilir bir dünyanın mimarı gençlerimizin bilim temelli çabalarını desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerin Ar-Ge ve inovasyon odaklı ortaya koydukları çaba ve ürünler kadar öğrenme yolundaki kazanımlarını da önemsiyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi ve Osmangazi Üniversitesi'nin ilk elektrikli araç takımı olan Mavera Teknoloji Takımı'na katıldıkları organizasyonlarda göstermiş oldukları başarılardan ötürü tebrik ediyorum. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibine ayrıca global çapta öneme sahip iLumen European Solar Challenge'da şimdiden başarılar diliyorum."