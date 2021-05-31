İyi bir kan dolaşımı için andulasyon terapi

Türkan Tünerir “Andulasyon Terapi” hakkında bilgi verdi.

Sağlığın devamı için gereken en önemli unsurlardan birinin iyi bir kan dolaşımı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Tünerir, “ Sağlıklı bir kan akışı, hayati fonksiyonların sürdürülebilmesi için son derece önemlidir. Bunun nedeni, sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuz herşeyin vücudumuzdaki ilgili bölgelere kan ile taşınmasıdır. Dolaşım sistemi, tüm organları ve dokuları gece gündüz beslemekle görevlidir. Bu nedenle andulasyon terapi kan dolaşım sistemini destekler ve daha iyi bir kan dolaşımı sağlar” dedi.

“Andulasyon terapi kan dolaşımını düzenleyerek daha hızlı iyileşme sağlar”

Andulasyon Terapi'nin daha hızlı iyileşme sağladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tünerir, “Andulasyon terapisi, kan dolaşımını düzenler, dolayısıyla kan akışını ve kanın viskozitesini iyileştirir. Damar duvarının sağlıklı ve esnek bir şekilde genişleyip daralmasını sağlayarak iltihaplanmaları önlerken, damarları daraltan ve kan akışını bozan plak oluşumunu da engeller, kan basıncını düzenler. Daha iyi bir kan dolaşımı sayesinde başta oksijen ve besinler olmak üzere yaşamsal bileşenler vücudun her noktasına ulaşmış olur“ dedi.

“İyi bir kan dolaşımı sonucunda daha enerjik bir hayat”

İyi bir kan dolaşmı beraberinde daha canlı ve enerjik bir hayatı getirdiğine dikkat çeken Uzm.Dr. Tünerir, “ Andulasyon terapisi ile kan akışı düzenlenmiş ve güçlendirilmiş olup, organizmanın ihtiyaç duyduğu besin öğeleri ve oksijenin biyolojik enerji ATP'nin üretildiği mitokondriye taşınımı daha sağlıklı hale gelir. Böylelikle yaşam yolculuğunu daha canlı ve enerjik sürdürebilme şansımız artar. Daha iyi bir kan dolaşımı beraberinde, daha hızlı iyileşme, daha az kramp, daha az varis, daha az yorgunluk, daha iyi kan değerlerinin oluşmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Andulasyon terapinin vücutta sağladığı faydalar

Andulasyon Terapinin vücutta sağladığı faydalara dikkat çeken Uzm.Dr. Tünerir , “ Andulasyon Terapi, ödem ve selülitte azalma sağlar. Metabolizmayı aktive eder. Karın bölgesindeki yağları azaltır. Kolajen üretimini arttırarak daha sağlıklı ve sıkı bir cilt sağlar. Lenf akışını uyarır, savunma sistemini güçlendirir. Lenf ödemi azaltır. Vücuttan su ve yağ atılımını hızlandırır. Stres yönetimi ve gevşemeye destek olur. Daha kaliteli uyku ve strese direnci arttırır. Kronik ağrıları giderir. Kısa sürede iki beden zayıflatır. Vücutta bulunan tüm sıvıların salınımını (osilasyonunu) sağlar. Otojen sağlık kaynakları (kendi kendini iyileştirme mekanizmaları) ile kan ve lenf dolaşımının aktivasyonu için çok etkili bir yöntemdir. Andulasyon yalnızca bir organ veya bir organ sistemi üzerinde etki göstermek yerine, organizmanın önemli fonksiyonlarının üzerinde bütüncül ve pozitif bir etki sağlar. Sağlığın yeniden kazanılmasını ve sürdürülmesinin temelini oluşturur” dedi.