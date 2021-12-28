“İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Eğitimleri” devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, “İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarımın Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Eğitimleri” devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 2012 yılından itibaren yürütülüyor. Proje kapsamında yapılan eğitim ve yayım faaliyetleri ile üreticilerde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak, çevre duyarlılığı kazandırmak, tarımsal üretim faaliyetlerinin insan ve hayvan refahını koruyacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini benimsetmek, tarımda sürdürülebilirlik olgusunu kavratmak, tarımsal üretimde izlenebilirliğin önemini vurgulamak amaçlanıyor. Çevreye duyarlı aynı zamanda insan odaklı bir kontrol ve sertifikasyon sistemi olan iyi tarım uygulamalarında işçi sağlığı ve güvenliği de öncelikli kriterler arasında. İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünler, satın alındığında insan sağlığı ve güvenliği için önemli bir adım atarken aynı zamanda, çevre duyarlılığına ve çalışanlarının güvenliğine de katkıda bulunuluyor.

Hem teorik hem uygulamalı bilgiler, üreticilere aktarılıyor

Proje dâhilinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından üreticilere bir taraftan İyi tarım uygulamaları ve organik tarım eğitimleri verilirken diğer taraftan da çiftçilerin üretmiş olduğu bu seçkin ürünlere talep oluşturmak için tüketici eğitimleri de verilmektedir. Eğitimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanı personeller tarafından sürdürülebilir, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen üretimler hakkında bilgi verilirken, bu üretimleri yapabilmeleri için de gerekli hijyen, işçi sağlığı ve güvenliği ile entegre mücadele gibi konularda da hem teorik hem uygulamalı bilgiler üreticilere aktarılıyor. Bu eğitimler kapsamında Anadolu Tarım İşletmesinde “İyi Tarım Uygulamaları ve Hijyen”, Beylikova İlçesi Atatürk Okulu'nda geleceğin tüketim tercihlerini belirleyecek öğrencilere “İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım”, Alpu Ziraat Odası'nda “İyi Tarım Uygulamaları” konulu eğitimler düzenlendi.

“İyi Tarım Uygulamaları” temalı hediyeler verildi

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat'ın da katıldığı eğitimlerde ayrıca Beylikova İlçesi Atatürk Okulu öğrencilerinin konu üzerinde farkındalığı artırabilmek amacıyla “İyi Tarım Uygulamaları” temalı hediyeler verildi. Eğitimler katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.