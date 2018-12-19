İzcilik sürecini atlatıp yemin ettiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İzci Topluluğu, Gelecek Atölyesi'nde yemin etti.

Renkli görüntülere sahne olan yemin töreninde, izciler bir dönem boyunca faaliyetlerini tamamladıktan sonra parkuru geçip izci andını okuyarak yemin etti. Odunpazarı Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesine yer alan 75. Yıl Parkı'na açtığı Gelecek Atölyesi, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Gelecek Atölyesi bu kes ESOGÜ İzci Topluluğunu misafir etti. Gelecek Atölyesi'nde yemin töreni düzenleyen genç izciler, bir dönem boyunca faaliyetlerini tamamladıktan sonra parkuru geçip izci andını okuyarak yemin etti. Renkli görüntülere sahne olan törende, izciler kendileri için hazırlanan parkurları geçerken zor anlar yaşadı. Zaman zaman çamurun içinde sürünmek zorunda kalan izciler, keyif dolu bir gün geçirdi.

118 kişi aday izcilik sürecini atlatarak yeminli izci olurken, iki renkli fular taşımaya hak kazandı. Geçtiğimiz sene gerçekleşen törende yeminli izci olan 21 kişi ise törende yıldız aldı.