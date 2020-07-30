İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'den Rektör Erdal'a ziyaret

Dr. Saffet Köse, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Rektör Köse, Rektör Erdal'a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Erdal ise ülkemize hizmet etmek noktasında üniversitelerimizle kurulacak işbirliklerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, Dr. Köse'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, Rektör Köse'yi uğurlamasıyla sona erdi.