Jandarma aracı ve minibüse çarpan otobüsün şoförü adliyeyi sevk edildi

Eskişehir'de jandarma aracı ve minibüse çarpması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsü şoförü Adem Demirtaş, karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir - Seyitgazi yolunun Ihlamurkent mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Antalya'dan Bursa yönüne gitmekte olan Adem Demirtaş yönetimindeki ve 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp savrularak önce 26 JAA 036 plakalı jandarma personelini taşıyan araca, daha sonra da 26 GA 606 plakalı minibüse çarpmış, kazada 12'si jandarma olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 jandarma personellerinden Jandarma Astsubay Oğuz K. ve Jandarma Astsubay Saadettin A. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Olay ilgili Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alınan otobüs şoförü Adem Demirtaş, işlemleri için adliyeye sevk edildi.