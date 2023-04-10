Jandarma aracı ve minibüse çarpan otobüsün şoförü tutuklandı

Eskişehir'de jandarma aracı ve minibüse çarpması sonucu 14 kişinin yaralanmasına neden olan otobüsün şoförü tutuklandı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde Seyitgazi yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Antalya'dan Bursa yönüne gitmekte olan Adem D. yönetimindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp savrularak önce 26 JAA 036 plakalı jandarma personelini taşıyan araca, daha sonra da 26 GA 606 plakalı minibüse çarpmıştı. Kazada 12'si jandarma ve 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Adem D., Yıdıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen otobüs şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.