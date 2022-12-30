Jandarma bin 274 personelle yılbaşı denetimi yapacak

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca bin 274 jandarma personelinin katılımıyla 30 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında yeni yıl için asayiş ve trafik denetim faaliyeti yapılacak.

Eskişehir'de jandarma sorumluluk bölgesinde yoğun olarak kullanılan karayolu, eğlence mekânları ve güzergâhları ile kamuya açık alanlarda İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı denetimi gerçekleştirilecek. Bin 274 jandarma personelinden oluşan; Asayiş, JASAT, KOM, İstihbarat, Komanda, Köpek Unsuru olmak üzere toplamda 257 tim denetimlerde görev alacak. 30 Aralık 2022-3 Ocak 2023 tarihleri arasında planlanan asayiş ve trafik denetimlerinde, resmî ve sivil olmak üzere 243 araç kullanılacak.