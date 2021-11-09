İhlas Haber Ajansı

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Jandarma çocuklara kişisel güvenlik önlemlerini anlattı

Jandarma ekipleri okullarda bulunan 75 öğrenciye kişisel güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Çifteler Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler ziyaret etti. Bu okullarda eğitim gören öğrencilere, “İnternet ortamında çocuklara kurulan tuzaklar ve okul servis araçlarında harekat tarzları” konularında kişisel güvenlik önlemleri anlatan jandarma personelleri, çeşitli hediyeler dağıttı.

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