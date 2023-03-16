İhlas Haber Ajansı

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Jandarma denetiminde aracında tabanca bulunan şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Aşağıçağlan ile Yukarıçağlan mahallesi arasındaki yolda kontrol yapıldı. Kontroller esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sürücüsü E.U. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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