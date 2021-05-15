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Jandarma, Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca jandarma sorumluluk alanında çiftçilik yapan ve pandemi döneminde tarla ve arazilerinde üretime devam eden çiftçiler ziyaret edildi. Jandarma ekipleri ayrıca traktörle tarla sürerek çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Çiftçiler jandarmanın anlamlı ziyaretini mutlulukla karşıladı.

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