Jandarma ekipleri 2022'yi başarıyla geçirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin 2022 yılı içerisinde sorumluluk bölgelerindeki faaliyetleri hakkında rapor yayınlandı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, jandarma sorumluluk bölgesinde 2022 yılında müdahale edilen 4 bin 912 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri 40, Asayiş Şubesi ekipleri 4 bin 566, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 286, Siber Suçlarla Mücadele şubesi 20 farklı olaya müdahale etti. Geçtiğimiz 2021 yılına göre 2022 yılındaki olaylarda yüzde 3'lük bir düşüş olduğu belirlendi.

JASAT Ekipleri 173 olayı aydınlattı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 609 şahıs ve aranma kaydı bulunan 85 araç yakalandı. Ayrıca 15 adet tabanca, 19 adet av tüfeği, 210 adet değişik çaplarda mermi, 180 gram metamfetamin, 750 gram esrar ve 114 adet sahte içki ele geçirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 135'i hırsızlık olmak üzere 173 olay aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 368 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonları yüzde 20 arttı

Geçtiğimiz 2021 yılına göre kaçakçılık ve uyuşturucu maddeye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzde 20'lik bir artış görüldü. 2022 yılında 93 uyuşturucu madde, 114 kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 5 kilo 873 gram esrar, 674 gram metamfetamin, 356 gram bonzai, 370 adet uyuşturucu hap, 51 bin 813 kök haşhaş, bin 411 kök kenevir, 482 adet sikke, 80 bin 313 adet sahte para, 1 ton 396 litre sahte alkol, 2 ton 462 kilogram bandrolsüz ve hologramsız tütün, 465 bin 950 adet makaron, 13 bin 400 adet sarma sigara kâğıdı, 105 bin 810 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin 317 paket kaçak sigara, 15 adet tabanca ve av tüfeği, 124 adet mermi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 55 kişi sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ölümlü kazalarda yüzde 27, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 14 düşüş var

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 2021 yılına göre yüzde 14'lük düşüş meydana geldi. Ölümlü kazalarda yüzde 27, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 14 düşüş tespit edildi. Trafik denetimlerinde toplam 349 bin 245 araç kontrol edilirken, 20 bin 850 araç sürücüsüne toplamda 12 milyon 183 bin 305 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 bin 592 araç trafikten men edildi. Helikopter destekli şekilde gerçekleştirilen 8 trafik denetiminde, kural ihlali yapan 167 sürücüye, 70 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. Trafik bilincinin artırılması için 82 bin 474 vatandaşa, 9 bin 68 okul servisi şoförüne, 9 bin 746 öğrenciye eğitim verildi. ‘Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan' projesi çerçevesinde ise 144 aday sürücüye trafik eğitimi verildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda hizmet veren 2 bin 264 öğrenci servisi denetlenirken, 38 servis sürücüsüne 14 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.

Aile içi şiddete karşı çalışmalar

Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 3 bin 135 kadına ‘Aile İçi Şiddet' ve ‘Kadına Yönelik Şiddet' ile ilgili eğitimler verildi. Bölgede bulunan bin 44 kadına ise ‘KADES' programına yönelik bilgilendirme yapıldı. Bölgedeki 76 okulda eğitim gören 2 bin 435 öğrenciye, ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde eğitim verildi. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 4 bin 555 erkeğe ve askerlik görevini yerine getiren er ile erbaşlara, aile içi şiddete yönelik yaptırımlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.