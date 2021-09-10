Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu

Eskişehir'de jandarma ekipleri, ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarla birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Eylül Dünya Okuma Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarla bir araya geldi. Küçük yaştaki öğrencilere kitap sevgisini aşılamak ve kitap okumaya özendirmek amacıyla Osmaniye Mahallesi İlkokulu ve Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu'nun bahçelerinde ‘Kitap Okuma Etkinliği' düzenlendi.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun da katılımıyla, Covid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte öğrencilere kitap okumanın önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri öğrencilere, çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıttı.