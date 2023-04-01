Jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele denetimi gerçekleştirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda bin 18 kişi kontrol edilirken, farklı suçlardan aranması bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçle mücadele amacıyla Türkiye Huzur Uygulaması çerçevesinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan 22 farklı noktada 120 personel ile gerçekleştirilen denetimde toplam bin 18 şahıs kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontroller esnasında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 7 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca yabancı uyruklu 5 şahsa vize ihlalinden toplam 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.