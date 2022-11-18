Jandarma ekipleri erkeklere “Kadına El Kal-Ka-Maz” eğitimi verdi

İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” protokolü çerçevesinde düzenlenecek “Kadına El Kal-Ka-Maz” farkındalık” eğitimi, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından verildi. Jandarma ekipleri, Haziran-Ekim 2022 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde, 2 bin 615 erkeğe “kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında “Kadına El Kal-Ka-Maz” farkındalık eğitim faaliyetini gerçekleştirdi.