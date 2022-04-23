Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

Eskişehir'de jandarma ekipleri ile ilkokul öğrencileri bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Odunpazarı'na bağlı Ağapınar İlkokulu öğrencileri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısmı, Köpek Unsurları, Trafik ekiplerince ziyaret edildi. Ziyarette gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlandı.

Jandarma ekiplerince etkinliklerin ardından öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.