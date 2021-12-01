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Jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları unutmadı

Eskişehir’de jandarma ekipleri kış şartlarını sokakta karşılayan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri kış şartlarını sokakta karşılayan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Zorlu kış şartlarında kırsal alanda yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Seyitgazi'nin Kümbet Mahallesi'nde bulunan çok sayıdaki sokak hayvanına su ve mama bıraktı.


Jandarma ekiplerinin sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak beslemelere devam edeceği öğrenildi.

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