İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Eskişehir’de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek” temalı bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek” temalı bilgilendirme yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlamasıyla öğrencilere eğitim verdi. Tepebaşı'nda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve orta düzeydeki okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek” konusu hakkında bilgilendirme yapıldı.


Öğrencilere; okul güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konularına ilişkin öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ile birlikte Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

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