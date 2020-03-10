Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-10 Mart tarihleri arasında asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetlerde, toplam 29 şüpheli yakalandı. Yürütülen çalışmalar esnasında birçoğu suçüstü olmak üzere; Mahmudiye ilçesi Türkmenmecideye Mahallesinde 'silah ticareti' yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, kırsalda meydana gelen 11 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, Çifteler ilçesi Osmaniye Mahallesinde ahırdan 40 adet küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 1 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi 20 kişi, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

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Öte yandan yapılan tüm çalışmalarda; silah ticareti suçundan; 6 adet tabanca, 71 adet tabanca fişeği, 11 faili meçhul hırsızlık olayından; 170 litre akaryakıt, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet motorlu testere, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi ile çok sayıda hırdavat malzemesi, küçükbaş hayvan hırsızlığından; 30 adet koyun ve 20 bin TL nakit para, tarihi eser kaçakçılığından; 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke,10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke, 1 adet Hitit dönemine ait heykel, 1 adet kolye başlığı, 7 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet bıçak ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler, kablo hırsızlığından ise, onlarca demir direk, yaklaşık yüz metre uzunluğunda normal ve yakarak ayrıştırılmış bakır kablo ele geçirildi.