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Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 10 günlük süre içinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucu birçoğu suçüstü olmak üzere, çeşitli suçlardan 29 şüpheli yakalandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-10 Mart tarihleri arasında asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetlerde, toplam 29 şüpheli yakalandı. Yürütülen çalışmalar esnasında birçoğu suçüstü olmak üzere; Mahmudiye ilçesi Türkmenmecideye Mahallesinde 'silah ticareti' yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, kırsalda meydana gelen 11 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, Çifteler ilçesi Osmaniye Mahallesinde ahırdan 40 adet küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 1 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi 20 kişi, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.



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Öte yandan yapılan tüm çalışmalarda; silah ticareti suçundan; 6 adet tabanca, 71 adet tabanca fişeği, 11 faili meçhul hırsızlık olayından; 170 litre akaryakıt, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet motorlu testere, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi ile çok sayıda hırdavat malzemesi, küçükbaş hayvan hırsızlığından; 30 adet koyun ve 20 bin TL nakit para, tarihi eser kaçakçılığından; 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke,10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke, 1 adet Hitit dönemine ait heykel, 1 adet kolye başlığı, 7 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet bıçak ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler, kablo hırsızlığından ise, onlarca demir direk, yaklaşık yüz metre uzunluğunda normal ve yakarak ayrıştırılmış bakır kablo ele geçirildi.

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