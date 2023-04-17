Jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bir şahsın aracında 17 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma düzenlendi. Çalışmalar çerçevesinde, İ.S.B. isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta yasadışı yollardan elde ettiği uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 17 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.S.B. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.