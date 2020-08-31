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Jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi yakaladı

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Karacaşehir mahallesinde yaşandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce, söz konusu mahallede kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonda, R.Y. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 33 gram kubar esrar, 12 adet uyarıcı hap, 1 adet av tüfeği ve 24 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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