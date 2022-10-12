Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi

Eskişehir'de yabani hayvanların saldırısı sonucu yaralanmış şekilde bulunan geyik, jandarma ekiplerince tedavi altına alınarak iyileştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında Erten Mahallesi mevkiinde bulunan bir madenin yakınlarında yaralı geyik bulundu. Bölgedeki yabani hayvanların saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı ısırıklar ile yaralandığı tespit edilen geyik, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yaralı geyik, gerekli tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına salınması amacıyla Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.