Jandarma ekiplerince ‘Cayrokopter' destekli trafik denetimi

Eskişehir'de Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesine katılan hava aracı ‘Cayrokopter' desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda bulunan jandarma trafik kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde, Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde bulunan ‘Cayrokopter' ile hatalı sürücüler tespit edildi.

Denetimlerde toplamda 296 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan, muayenesi ve sigortası olmayan araçla yolculuk yapan, hatalı sollama yapan, yüklemek kurallarına uymayan 15 araç sürücüsüne toplam 19 bin 873 TL idari para cezası kesildi.