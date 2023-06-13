Jandarma ekiplerince çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince R.T. isimli şahsın elinde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı tarihi eser niteliğindeki malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde çeşitli harf, rakam ve figür bulunan 108 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet bileklik, 23 adet obje ve 3 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.