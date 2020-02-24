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Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından kırsalda yapılan devriye faaliyetleri esnasında, av yasağı bulunan bölgede kaçak avlanan 2 şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivrihisar ilçesi Ahirler Mahallesi kırsalında yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında kolluk devriyesi esnasında av yasağı bulunan bölgede avlanan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kontrollerinde, M.M.D. ile O.K. isimli şahısların ruhsatsız 2 adet av tüfeği ile avlandıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahıslar hakkında 866 TL idari para cezası uyguladı.


Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kara Avcılığı Kanuna muhalefet suçu kapsamında ele geçirilen malzemeler, gerekli yaptırım yapılmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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