Jandarma ekiplerinden kaçak kazıya suçüstü

Eskişehir'de izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Çalkara Mahallesi'nde kaçak kazı yapacağı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucu kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı, 10 adet bakır çubuk, 9 metre kablo, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 6 metre halat ve 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.