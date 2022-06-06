İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekiplerinden ‘KADES' bilgilendirmesi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan fabrika ziyaretlerinde 120 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan fabrika ziyaretlerinde 120 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi. Maden işletmesi ve fabrika ziyareti yapan ekipler, ‘Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız' mesajı vererek 120 kadına KADES konusunda bilgilendirerek cep telefonlarına uygulama kurdu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.