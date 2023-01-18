İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekiplerinden sokak hayvanlarına yönelik örnek davranış

Eskişehir’de kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına jandarma ekiplerince mama ve su dağıtıldı.

Eskişehir'de kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına jandarma ekiplerince mama ve su dağıtıldı.


Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yaşayan sokak hayvanları yalnız bırakılmadı. Soğuk havaların etkisini hissedilir derecede gösterdiği şu günlerde sokak hayvanlarının yanında olan jandarma ekiplerince, mama ve temiz kaplarda su dağıtıldı.


Dağ yolu ve kırsal alanların da dâhil olduğu çalışma alanında jandarma ekiplerince onlarca noktaya mama ve temiz su bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.