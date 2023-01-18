Jandarma ekiplerinden sokak hayvanlarına yönelik örnek davranış

Eskişehir'de kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına jandarma ekiplerince mama ve su dağıtıldı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yaşayan sokak hayvanları yalnız bırakılmadı. Soğuk havaların etkisini hissedilir derecede gösterdiği şu günlerde sokak hayvanlarının yanında olan jandarma ekiplerince, mama ve temiz kaplarda su dağıtıldı.

Dağ yolu ve kırsal alanların da dâhil olduğu çalışma alanında jandarma ekiplerince onlarca noktaya mama ve temiz su bırakıldı.