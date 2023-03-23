Jandarma ekiplerinden Yaşlılar Haftası ziyareti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılar Haftası' çerçevesinde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Yaşlılar Haftası çerçevesinde Safiye-Gönül Bayar Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinlerinin günü kutlanarak, çiçek dağıtıldı.