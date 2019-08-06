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Jandarma ekiplerinin dikkati 5 hırsızı 1 saatte ele verdi

Eskişehir’de, bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldığı iddia edilen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de, bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldığı iddia edilen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hemen çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, hırsızlık zanlılarını olayda kullanılan araç içerinde çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.


Alınan bilgiye göre, olay, merkez Boyacıoğlu Mahallesinde yaşandı. Saat 02:00 sıralarında 5 şahıs, A.G'ye ait bir tarladan su motoru ve 3,5 metre bakır kablo çaldı. Yaşanan hırsızlık akabinde A.G., İl Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi. Ardından jandarma asayiş şubesi ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.


Ekipler, bölgede yaptıkları inceleme ve araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kamyonetle olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiği zamandan 1 saat sonra jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelileri N.B, E.B, H.G, K.K. ile N.S.Z.'yi yakaladı.


Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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