İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinin operasyonunda tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Erenköy Mahallesi'nde ikamet eden H.İ. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisi alan ekipler tarafından adrese baskın yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla yapılan aramada, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 30 adet dolu mermi ele geçirildi.


Şüpheli hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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