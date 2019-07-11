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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetlemek üzere Eskişehir’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetlemek üzere Eskişehir'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.


Valiliğe gelişi esnasında Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Akın Ağca ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.


Jandarma Genel Komutanı Çetin'i ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Jandarma Genel Komutanı Çetin, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.

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