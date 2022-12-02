Jandarma ilk 10 ayda 278 şüpheliyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında adli makamlara sevk edilen 278 şüpheliden 80'i ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, 197 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılandı. Olaylara karıştığı tespit edilen 21 firari şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hırsızlara darbe vuruldu

Özellikle hırsızlara nefes aldırmayan ekipler, başta 1 adet kamyon, 1 adet traktör, 3 adet otomobil, 6 adet motosiklet olmak üzere teknolojik ürün, gıda malzemesi, hurda malzemesi ve inşaat malzemesi ele geçirerek Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olaylarda kullandığı tespit edilen başta sahta 6 milyon ABD doları olmak üzere çeşitli kesici ve ateşli silaha el konulduğu öğrenildi.