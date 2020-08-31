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Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı

Eskişehir’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli şahsı yakaladı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; olay Alpu ilçesi Başören mahallesinde yaşandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçuyla ilgili arama faaliyetleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.A. şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 adet ışıldak, 1 adet hilti, 1 adet kürek, 25 metre elektrik kablosu ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.


Öte yandan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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