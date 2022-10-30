İhlas Haber Ajansı

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Jandarma kayıp sürüyü dron ile buldu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi kırsalında kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi kırsalında kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.


Odunpazarı'nın Aşağıçağlan Mahallesi'nde bulunan İ.G. isimli vatandaş, 28 Ekim günü kendisine ait 45 küçükbaş hayvanın kaybolduğuna dair jandarmadan yardım talebinde bulundu. Talep üzerine jandarma ekipleri dron desteğiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

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