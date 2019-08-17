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Jandarma kurallara uymayan sürücüleri havadan tespit etti

Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, helikopter ile yaptıkları denetimde 17 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.


Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan sürücüler tespit edildi. Eskişehir'de 12'incisi yapılan havadan denetimlerde kurallara uymayan 17 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.


Öte yandan havadan yapılan denetime Alpu Kaymakamı Hakan Öznay da katıldı.

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