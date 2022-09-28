Jandarma operasyonunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli bir şahsın evine yapılan operasyonda 4 kilogram 850 gram uyuşturucu madde ve 2 metre boyunda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bir şahsın Odunpazarı İlçesi'nde bulunan evinde satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyon sonucu şahsın evine baskın yapıldı. Evde yapılan arama sonucunda, 4 kilogram 850 gram esrar, 1 adet 2 metre boyunda ve yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kenevir bitkisi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL nakit para, 18 şişe faturasız alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 21 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet', ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığının Değerini Aklamak', ‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.