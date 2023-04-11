Jandarma personeli polislerin haftasını tebrik etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret edip Polis Haftası'nı tebrik etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Jandarma Komutanlığı'nın tüm kademelerinde görev yapan personel, Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ise; “Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi ile kurulan Türk Polis Teşkilatı'nı 178. yıl dönümünde gecesini gündüzüne katarak toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlarız” ifadelerine yer verildi. İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve jandarma ekiplerinin ziyaretinden mutluluk duyarken, görüşme sonunda ekipler hatıra fotoğrafı çektirildi.