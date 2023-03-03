İhlas Haber Ajansı

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Jandarma personelleri depremzedelere yardım malzemesi gönderdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personelleri kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerini deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlara yolladı.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından mağdur olan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeller harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı personellerince toplanan gıda, su, hijyen ve mutfak araç gereçlerinden oluşan 1 kamyon yardım malzemesi, Eskişehir Valiliği koordinesinde Adıyaman'a sevk edildi.

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