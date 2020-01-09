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Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliyi Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ile birlikte yakaladı.


Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçırıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, alınan ihbar ile yürütülen çalışmalarda; Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Babadat mahallesinde D.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ele geçirildi.


Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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