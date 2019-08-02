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Jandarma trafikten helikopterli denetim

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, helikopter ile yaptıkları denetimde 19 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini arttırdı. Helikopter ile havadan gerçekleştirilen denetimde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan sürücüler tespit edildi. Eskişehir'de 11'incisi yapılan havadan denetimlerde kurallara uymayan 19 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, bayram öncesi ve sonrasında kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini artıracağı öğrenildi.

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