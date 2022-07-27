Jandarma yangınlara karşı teyakkuzda

Konuyla ilgili açıklamada, ülkenin milli servetleri olan ormanlık ve mesire alanlarını muhtemel yangınlardan korumak ve zamanında müdahile için yapılan çalışmalar aktardı. Açıklamada, kasten ya da kusurlu olarak yangın çıkış nedenlerine hassas olduğu ve komutanlığa bağlı ekiplerce sık sık devriye görevinin icra edildiği bilgisi ifade edildi.

Eskişehir İl jandarma Komutanlığı'nın açıklaması şöyle;

“Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç hareketliliğinin artması, terör örgütlerinin muhtemel, eylemleri, vatandaşların kasten ya da kusurlu davranışları nedeniyle önümüzdeki dönemde orman yangın olaylarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; milli servetimiz olan ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sorumluluk alanımızda bulunan ormanlık bölgeler, piknik ve mesire alanları 24 saat esasına göre yaya/motorlu devriyeler ve insansız hava araçları ile sürekli kontrol edilmekte olup, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı tüm tedbirler alınarak faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca, halkamızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri, milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması ve yeni nesillere atanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.”