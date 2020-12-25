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Jandarmadan 527 öğrenciye çevrim içi ortamda trafik eğitimi verildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 527 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verildi.


Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş eğitimlerini çevrim içi ortamlarda sürdürüyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı da “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilere Trafik Güvenliği eğitimleri veriyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin sorumluluk alanı içerisindeki okullarda öğrenim gören 527 ilköğretim öğrencisi, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden eğitime katıldı. Yapılan duyuruya göre bu gibi eğitimlere devam edileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

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