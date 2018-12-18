Jandarmadan ağır vasıtalara denetim

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafik kazalarına sebebiyet vermesi nedeniyle meydana gelmesi muhtemel kazaların önlenebilmesi amacıyla karayollarında denetim yapıldı. Gerçekleşen denetimlerde, araçlara ait ‘arka ve yan koruma çerçevesi' ile özellikle gece görünürlüğü ve fark edilmeyi artırıcı ‘arka işaret levhası ve reflektörler' kontrol edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 120 araç sürücüsüne toplam 33 bin 493 TL para cezası uygulandı ve 40 araç trafikten men edildi.