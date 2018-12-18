İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan ağır vasıtalara denetim

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karayollarında meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi amacıyla ağır vasıtalara arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör denetimi yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafik kazalarına sebebiyet vermesi nedeniyle meydana gelmesi muhtemel kazaların önlenebilmesi amacıyla karayollarında denetim yapıldı. Gerçekleşen denetimlerde, araçlara ait ‘arka ve yan koruma çerçevesi' ile özellikle gece görünürlüğü ve fark edilmeyi artırıcı ‘arka işaret levhası ve reflektörler' kontrol edildi.


Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 120 araç sürücüsüne toplam 33 bin 493 TL para cezası uygulandı ve 40 araç trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.