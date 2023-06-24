Jandarmadan bayram öncesi trafik ve asayiş uygulaması

Albay Ercan Atasoy, Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir- Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan jandarma asayiş yol kontrol noktasında dron destekli yapılan trafik ve asayiş uygulama noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasına alınan araçların içindeki çocuklara çeşitli hediyeler veren Jandarma Komutanı Albay Atasoy, sürücüleri de dikkatli sürüş konusunda uyardı.

Uygulama noktalarında kontrol edilen sürücüler ise jandarma tarafından alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.