İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan hastane personeline trafik eğitimi

Eskişehir’de trafik jandarma ekipleri tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personeline Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde belirli konularda trafik eğitimi verildi.

Eskişehir'de trafik jandarma ekipleri tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personeline Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde belirli konularda trafik eğitimi verildi.


Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personeline geçiş üstünlüğü, kavşaklarda geçiş önceliği, alkollü araç kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve yaya önceliği konularında seminer verildi.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, trafik güvenliği çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği ifade edildi.

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