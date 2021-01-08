Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde; seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü karayoluna değecek veya düşecek şekilde yüklemek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, trafiği tehlikeye sokmak gibi kurallara uymayan 41 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetim süresince toplamda 10 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.