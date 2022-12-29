Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan bir tütüncü dükkanına operasyon düzenlendi. Kıyılmış tütünleri makaronlara doldurarak sattığı tespit edilen şahsın dükkanına yapılan operasyonda, 5 bin 820 adet bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 800 adet boş makaron ve 7,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.