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Jandarmadan kadın işçilere KADES eğitimi verildi

Eskişehir’de maden işletmelerinde çalışan kadın işçilere jandarma ekiplerince ‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de maden işletmelerinde çalışan kadın işçilere jandarma ekiplerince ‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konusunda bilgilendirme yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde kadın işçi çalıştıran maden işletmeleri ziyaret edildi. İşletmelerde çalışan kadın İşçilere, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' faaliyetleri kapsamında ‘Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu yüz yüze bilgilendirme yapıldı.


Bilgilendirmede ‘Sesinin çıkmadığı yerde bir dokunuşla hayat bul' sloganı ile Kadın Acil Destek İhbar Sistemi(KADES) uygulamalı olarak anlatıldı. Kadın işçilere KADES broşürü dağıtıldı.

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