Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile buluştu. Ayrıca cuma günü birtakım programlar çerçevesinde Eskişehir'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in gerçekleştirdiği ziyaret anısına İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesine dikilen çam fidanına, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle “177'nci Yıl Ağacı” adı verildi.